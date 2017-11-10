10.11.2017 (10:37)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе боевой подготовки изготовили более 2 тыс. тактических карт в полевых условиях

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе боевой подготовки летнего периода обучения изготовили в полевых условиях более 2 тыс. тактических карт.

В ходе полевых выходов в условиях полной автономности на полигонах тактические карты изготавливались с применением современного комплекта передвижной цифровой типографии ПЦТ-07 полного цикла на базе армейского грузовика повышенной проходимости «Урал».

ПЦТ-07 обеспечивает изготовление в полевых условиях брошюр, карт, боевых листков и различных типов печатной продукции формата А4, А3 и на рулонных материалах шириной до 900 мм. Время подготовки передвижной типографии из походного состояния в рабочее не превышает 30 минут.

Тактические карты используются личным составом при проведении учений, тренировок и других мероприятий боевой подготовки. На них графически наносятся свои подразделения и войска условного противника. Карты отрабатываются военнослужащими для визуального восприятия обстановки в различных звеньях соединения – от отдельных малочисленных групп до всей базы.

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