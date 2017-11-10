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10.11.2017 (09:12)

В Волгоградской области новобранцы впервые смогут получить права категории «С», «D» и «Е» в период прохождения военной службы

Впервые сборный пункт Волгоградской области готовит новобранцев, которые в период прохождения военной службы, по желанию, будут иметь возможность пройти курс обучения и получить водительские удостоверения категории «С», «D» и «Е».

Около 25% призывников прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых — водители колесных бронетранспортеров, автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливозаправочных средств.

На сегодняшний день военный комиссариат Волгоградской области отправил более 500 новобранцев, из них более 400 – в войска Южного военного округа (ЮВО).

Всего осенью-зимой текущего года из Волгоградской области будет призвано на военную службу более 2.3 тыс. человек, из них более 1.3 тыс. прибудут в соединения и воинские части ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ВАИ , Южный военный округ
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