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10.11.2017 (10:24)

Военные водители ЮВО сдали зачеты по предупреждению ДТП

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) военные водители всех категорий сдали зачеты по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Зачеты у военнослужащих по недопущению аварийности проводятся каждый год перед наступлением неблагоприятных погодных условий, к которым относятся такие явления, как снегопад, гололед, туман и экстремальные морозы.

Перед экзаменами по вождению военного автотранспорта в зимних условиях с военнослужащими проведены специальные занятия инструкторами-водителями, назначенными комиссией военного округа, а также инспекторами региональных отделений Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Для получения допуска на управление транспортным средством военнослужащим необходимо выполнить контрольные упражнения, среди которых – проверка автомобиля перед началом эксплуатации, использование автотранспорта на меняющихся рельефах местности, управление автомобилем в экстремальных погодных условиях, а также сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

Все водители, допущенные к управлению, сдали зачеты на положительные оценки. Комиссия, принимавшая экзамены, отметила высокий уровень подготовленности военнослужащих к безаварийной эксплуатации военного транспорта в зимнем периоде.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ВАИ , Южный военный округ
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