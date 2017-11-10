10.11.2017 (09:37)

Интенсивность боевой подготовки военнослужащих ЮВО в Армении увеличилась на 20%

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в летнем периоде обучения увеличилась интенсивность боевой подготовки военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений и подразделений связи на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Военнослужащие соединения принимали участие в свыше 150 тактических и тактико-специальных учениях, в том числе международных учениях «Взаимодействие» и «Поиск-2017», а также провели более 500 огневых тренировок с выполнением стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков.

Особенностью проводимых занятий по боевой подготовке в Закавказье является высокогорный характер местности. Военнослужащие выполняли контрольные и зачетные упражнения на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высотах от 1,5 до 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Больше половины занятий проводились в темное время суток и в сложных климатических метеоусловиях.

В ходе огневых тренировок военнослужащие обучались ведению огня при поддержке авиации и бронетехники на дальностях от 100 до 4 тыс. метров по незаконным вооруженным формированиям условного противника, имитирующим действия диверсионных групп.

В занятиях по боевой подготовке впервые использовались методы ведения «боя в городе» с применением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

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