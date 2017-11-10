10.11.2017 (07:59)

В ВВО призвано уже более 6,6 тыс. новобранцев

С начала осенней призывной кампании 2017 года военными комиссариатами Восточного военного округа призвано более 6,6 тысяч новобранцев, а более 1,1 тысячи призывников уже отправлены в учебные центры округа для прохождения службы.

Кроме того, более 200 призывников со средним профессиональным образованием решили воспользоваться изменениями в законодательстве и выбрали 2 года службы по контракту взамен одного года службы по призыву: 70 из них уже направлены в войска.

Свыше 300 граждан с высшим образованием изъявили желание подписать контракт о прохождении службы в соединениях и воинских частях округа взамен службы по призыву, более 120 человек уже реализовали свое право.

Свыше 120 призывников перед поступлением на службу получили военно-учетную специальность в образовательных организациях ДОСААФ России - в основном, это водители и механики-водители.

В конце текущей недели состоится отправка двух воинских эшелонов, которые перевезут около 1,5 тысяч призывников для войск Восточного военного округа, молодое пополнение проследует по маршрутам Екатеринбург-Уссурийск и Новосибирск-Хабаровск.

Осенняя призывная кампания стартовала в ВВО 1 октября и завершится 31 декабря текущего года, в ходе её проведения будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 9 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

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