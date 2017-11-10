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10.11.2017 (08:00)

В ВДВ приняли на вооружение новейшую разведывательную машину РХМ-5М

В 2017 году принята на вооружение машина радиационной химической и биологической разведки для подразделений РХБ защиты Воздушно-десантных войск (РХМ-5М). Экипаж машины состоит из четырех человек.

В настоящее время первый образец РХМ-5М поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ.

Серийное производство РХМ-5М и поставка в войска спланированы с начала 2018 года.

Данный образец создан на унифицированном базовом шасси
БТР–МДМ «Ракушка», который позволяет вести радиационную химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках ВДВ.

РХМ-5М способна дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную химическую и биологическую разведку маршрутов движения войск из районов их сосредоточения с последующим нанесением обстановки на электронную карту местности и обеспечением передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.

Новый образец оснащен современным автоматическим метеокомплектом, способным определять скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Войска РХБ защиты , Перевооружение
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