10.11.2017 (07:02)

В полуфинал хоккейного турнира ТОФ вышли две команды подводников

В Вилючинске подходит к завершению хоккейный турнир на кубок командующего подводными силами Тихоокеанского флота.

Обе команды моряков-подводников «Айсберг» и «Океан», выступающие на турнире, успешно сыграли в четвертьфинале.

Команда «Айсберг» переиграла со счетом 8-1 своих соперников - сборную команду УВД из Петропавловска-Камчатского ХК «Динамо», а команда «Океан» «всухую» со счетом 19-0 выиграла у ХК «Пограничник Северо-Востока-2» из г.Петропавловск-Камчатский.

Команды встретятся в полуфинале и поборются за выход в финал.

Турнир проводится восьмой год подряд и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею на Камчатке.

Все игры проходят на ледовой арене ЛК «Айсберг» в вечернее время.

Полуфинал состоится 11 ноября.

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