10.11.2017 (06:36)

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели тренировку по горной подготовке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота провели тренировку по горной подготовке

Во Владивостоке проведены специальные занятия по горной подготовке с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Для практической отработки задач в составе групп впервые использовался естественный горный рельеф местности одной из воинских частей гарнизона, благодаря чему появилась возможность в полном объёме освоить программу горной подготовки.

Проложенный в скалах маршрут предварительно разведали и протестировали опытные специалисты.

В ходе тренировки морские пехотинцы отработали нормативы по вязке узлов, надеванию и блокировке индивидуальной страховочной системы, маркировке веревки в бухту, практическому подъёму и спуску по закреплённой верёвке. Все элементы выполнялись в экипировке и со штатным оружием.

Всего к тренировке было привлечено около 50 военнослужащих соединения.

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