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31.12.2019 (13:00)

Новый год на боевых постах встретят более 500 расчётов РВСН

Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчётов. Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному  выполнению боевых задач. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек.

В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности и при получении приказа провести пуск ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН по традиции началось с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств.

Командиры соединений и частей поздравят своих подчинённых, заступивших на боевое дежурство и находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года.

Первыми заступили на дежурство военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии –  Иркутской.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Праздники , Боевое дежурство
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