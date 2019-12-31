31.12.2019 (18:00)

Маячники Тихоокеанского флота встретили Новый год одними из первых в стране

В числе первых россиян, которые встретили Новый 2020 год – моряки-тихоокеанцы, проходящие службу на самом восточном маяке России «Русская кошка». Этот маяк расположен в акватории Берингова моря, в Анадырском лимане, на косе Русская кошка.

На «Русской кошке» проживает и трудится команда из трех человек, в которую входят люди как молодого, так и старшего поколения.

В новогоднюю ночь 31 декабря маленький, но дружный коллектив маяка вспомнил о тех, кто был у истоков создания маяка, кто своей нелегкой службой внес вклад в его более чем полувековую летопись.

Сегодня маячники Тихоокеанского флота продолжают славные традиции своих предшественников, выполняя повседневную работу по обеспечению жизнедеятельности всех систем, от которых зависит безопасность судовой обстановки в зоне ответственности маяка в Беринговом море.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице