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31.12.2019 (18:00)

Маячники Тихоокеанского флота встретили Новый год одними из первых в стране

В числе первых россиян, которые встретили Новый 2020 год – моряки-тихоокеанцы, проходящие службу на самом восточном маяке России «Русская кошка». Этот маяк расположен в акватории Берингова моря, в Анадырском лимане, на косе Русская кошка.

На «Русской кошке» проживает и трудится команда из трех человек, в которую входят люди как  молодого, так и старшего поколения.

В новогоднюю ночь 31 декабря маленький, но дружный коллектив маяка вспомнил о тех, кто был у истоков создания маяка, кто своей нелегкой службой внес вклад в его более чем полувековую летопись.

Сегодня маячники Тихоокеанского флота продолжают славные традиции своих предшественников, выполняя повседневную работу по обеспечению жизнедеятельности всех систем, от которых зависит безопасность судовой обстановки в зоне ответственности маяка в Беринговом море.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники
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