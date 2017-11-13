13.11.2017 (07:30)
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища победил на первенстве России по рукопашному бою
Курсант Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Максим Рожков завоевал первое место в весовой категории до 70 кг на первенстве России по рукопашному бою, которое состоялось в г.Тула.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 28 регионов страны. Курсант Максим Рожков, имея первый спортивный разряд, выступал в составе команды от Амурской области. На первенстве амурчанин провел пять боев. Финальный поединок курсант завершил удушающим приемом на второй минуте против кандидата в мастера спорта из Москвы.
Первое место позволило Максиму выполнить норматив Мастера спорта. Тренирует победителя первенства России Алексей Тучик.