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12.11.2017 (23:59)

В перевооружаемые соединения РВСН в два раза увеличились темпы поставок перспективной спецтехники РХБЗ

В 2017 году для оснащения перевооружаемых соединений РВСН в два раза увеличилось количество поставок с предприятий промышленности новой специальной техники войск РХБЗ. В пять перевооружаемых ракетных соединений поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6.

Это рекордное количество техники для подразделений РХБЗ РВСН за последние пять лет. 

АРС-14КМ представляет собой авторазливочную станцию нового поколения, самую современную по тактико-техническим характеристикам.

Предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

РХМ-6 на базе бронетранспортёра БТР-80 предназначена для ведения РХБ разведки и обеспечивает передачу данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приёма информации, контролировать выполнение задач подчинёнными расчётами и оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении химического оружия.

Новые образцы спецтехники повысят живучесть ракетных комплексов РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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