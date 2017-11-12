12.11.2017 (22:52)

В 2017 году центр контраварийной подготовки Минобороны выпустил около 700 военных водителей

Около 700 военнослужащих прошли специальную подготовку в Солнечногорском учебном центре контраварийной подготовки и пополнили ряды военных водителей в воинских частях военных округов и на Северном флоте, а также в Ракетных войсках стратегического назначения.

Военные водители изучили основные аспекты теории управления автомобилем в критических ситуациях, приёмы стабилизации автомобиля при потере устойчивости и управляемости, а также возможные приёмы экстренного маневрирования в сложных ситуациях дорожного движения, в том числе в условиях бездорожья.

Подготовленные специалисты способны мгновенно спрогнозировать возможные критические ситуации в управлении автомобилем и не допустить их развития.

В процессе подготовки большое внимание уделяется теоретической подготовке с использованием специально оборудованных тренажёров, а также отработке практических навыков вождения на автомобилях различных типов.

Обучение военных водителей проводится для всех видов Вооруженных Сил и родов войск, как на грузовых, так и на легковых автомобилях.



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