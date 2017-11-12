12.11.2017 (21:09)

Воспитанницы Пансиона МО РФ посетили филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»

Сто воспитанниц старших классов Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» стали гостями филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора».

Сотрудники филиала рассказали девочкам об истории создания и судьбе легендарного корабля-участника Цусимского сражения Русско-японской войны, Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

В благодарность на теплый, несмотря на пасмурную погоду, прием экскурсоводы получили сувениры собственного изготовления. Один из них – керамическая плакетка с видом Пансиона, был вручен воспитанницами командиру корабля капитану 3 ранга Олегу Знаменщикову.

Пансион воспитанниц Минобороны России создан по решению Министра обороны Российской Федерации в рамках реализации Стратегии социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации и приказом Министра обороны РФ.

Воспитанницами Пансиона являются дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. Воспитанницы обучаются с 5 по 11 классы. В 2011 году состоялся первый выпуск - 11 класс закончили 55 воспитанниц. Все выпускницы поступили в высшие учебные заведения.

Программа обучения включает помимо предметов обязательной школьной программы широкий блок дополнительного образования: четыре иностранных языка, занятия танцами, спортивное, художественное и музыкальное образование.



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