12.11.2017 (17:14)

На вопросы «Красной звезды» ответил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев

На вопросы «Красной звезды» ответил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, рассказавший о перевооружении РВСН ракетными комплексами мобильного базирования «Ярс», отработке межвидового взаимодействия, реализации контрактов по гособоронзаказу и выполнении задач ядерного сдерживания

Ещё одной темой номера стало завершившееся заседание совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России, подтвердившее результативное взаимодействие российского и белорусского военных ведомств, чьи руководители отметили рост возможностей вооружённых сил двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, несмотря на текущую военно-политическую обстановку, складывающуюся в Европе.

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вместе с воспитанницами Пансиона Министерства посетила Санкт-Петербург в рамках образовательно-экскурсионного проекта, приуроченного к Году экологии в России. Воспитанницы побывали в гостях у нахимовцев, ознакомились со съёмочными павильонами «Ленфильма», осмотрели экспозиции Эрмитажа и крейсера «Аврора».

Публикуется репортаж с церемонии приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот Центрального спортивного клуба армии, на которой присутствовал Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Николай Панков. От лица руководства Минобороны он приветствовал представителей прославленного клуба и вручил награды и ценные подарки отличившимся военнослужащим-спортсменам.

Корреспондент «Красной звезды» интервьюирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова сообщающего в преддверии Дня войск РХБ защиты о результатах боевой учёбы войск в текущем году, задачах на 2018 год и переоснащении новейшими образцами вооружения и техники.

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