12.11.2017 (23:50)
Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Итальянской Республики.
Наблюдательный полет максимальной дальностью до 2015 километров будет выполняться в период с 13 по 17 ноября 2017 г. с аэродрома открытого неба Рим (Чампино).
Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а итальянские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Это сорок девятый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.
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