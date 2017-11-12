12.11.2017 (15:13)

В Академии Кирова прошли Ильинские чтения

В Военно-медицинской академии состоялась ежегодная межвузовская межрегиональная научная конференция «Ильинские чтения», традиционно посвященная актуальным вопросам развития российской фармации.

Кроме пленарного заседания, мероприятия прошли на кафедре Военно-медицинского снабжения и фармации (ВМСиФ), которая и является организатором ежегодных научных встреч. В рамках конференции были подведены итоги конкурса на звание «Лучший фармацевтический работник академии» в четырех номинациях, победителям вручены грамоты и премии.

Пленарное заседание открыл исполняющий обязанности начальника академии, доктор фармацевтических наук, доцент, генерал-майор медицинской службы С.А. Бунин, который подчеркнул, что формат конференции позволяет обсудить все то новое, что было сделано за год в научных коллективах ВМедА и других ведущих вузах страны.

Доцент кафедры ВМСиФ кандидат фармацевтических Н.Л. Костенко в кратком сообщении рассказала о вкладе профессора Л.Ф. Ильина в развитие отечественной медицины и фармации.

Основной доклад доктора фармацевтических наук, доцента Р.А. Голубенко был посвящен реализации стратегии импортозамещения при оснащении военно-медицинских организаций современной медицинской техникой и мероприятиях, проводимых медицинской службой Вооруженных сил в этом направлении. Это разработка и внедрение инновационных медицинских технологий, расширение сотрудничества с отечественными производителями медицинской техники в целях создания передовых образцов оборудования. Повышение эффективности медицинского обеспечения войск – важнейшее направление деятельности медицинской службы Вооруженных Сил.

С докладами на конференции выступили курсанты и студенты ВМА, обучающиеся по специальности «Фармация», военнослужащие научной роты.

Подводя итоги конференции «Ильинские чтения», профессор Ю.В. Мирошниченко выразил уверенность, что на следующей встрече можно будет обсудить внедрение полученных уже сегодня научных результатов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице