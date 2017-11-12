12.11.2017 (12:05)

Ансамбль песни и пляски Северного флота готовит концертную программу к 100-летию РККА

Один из лучших творческих коллективов ВС РФ – лауреат премии Ленинского комсомола и обладатель Гран-при Всеармейского конкурса военных ансамблей 2017 года Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота приступил к подготовке концертной программы к 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, который будет отмечаться в День защитника Отечества – 23 февраля 2018 года. В программу войдут лучшие музыкальные и танцевальные номера. Также зрителей ожидает ряд новинок. Не исключено участие в концерте воспитанников детской танцевальной студии ансамбля, которая начала работу в нынешнем году.

На этой неделе концертная бригада из 48 артистов прославленного коллектива выступила в Москве в Совете Федерации России. Концерт был посвящён 20-летию Ассоциации шефства над кораблями и частями Северного флота. Со сцены прозвучали известные песни, ставшие визитными карточками ансамбля: гимн Северного флота - «Прощайте, скалистые горы!», «Усталая подлодка», написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым под впечатлением от поездки к морякам-североморцам прямо в Североморском Доме офицеров флота. Из танцевальных номеров артисты исполнили традиционный матросский танец – «Яблочко» и новинку – казачий танец. Часовая концертная программа ансамбля была принята участниками собрания в Совете Федерации на бис.

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