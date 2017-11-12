12.11.2017 (10:22)

Более 600 единиц боевой и специальной техники ВДВ получат уникальные аккумуляторные батареи

На более 600 колесных и гусеничных боевых машин стоящих на вооружении соединений Воздушно-десантных войск к началу зимнего периода обучения будут установлены новые аккумуляторные батареи.

Новые батареи, выполненные по современным технологиям будут обеспечивать бесперебойный запуск двигателей внутреннего сгорания в период зимней эксплуатации боевой и специальной техники ВДВ в экстремальных погодных условиях.

До этого, данный тип аккумуляторов проходил испытания на работоспособность при температурах до минус 65 градусов.

В настоящее время с водителями и техниками на базе специальных классов подготовки и мастерских проводятся занятия по правильной эксплуатации АКБ, особенно в экстремальных условиях работы боевой и специальной техники, при аномально-низких температурах, когда бережная эксплуатация батареи влияет на продолжительность ее работы.

Занятия носят плановый характер и будут проводиться на базе парков воинских частей до 22 ноября 2017 года включительно, в период подготовки техники к новому периоду обучения.

В ходе занятий специалисты изучают методы контроля уровня заряда АКБ, состояние плотности вещества и соблюдением циклов заряда-разряда батареи. Порядок применения специального оборудования для определения степени заряда батареи и способам вычисления динамики разрядки, для недопущения разряда АКБ до минимальных значений.

Особое внимание водителей и механиков-водителей на занятиях, специалисты ремонтных подразделений, выступающие в качестве преподавателей, обращают на ежедневную проверку электрооборудования в закрепленных за ними транспортными средствами, правильному использованию резервных аккумуляторов.

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