12.11.2017 (09:00)

На Камчатке впервые победителем турнира на кубок командующего подводными силами ТОФ стала команда моряков-подводников «Океан»

В Вилючинске завершился традиционный хоккейный турнир на кубок командующего подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ). В этом году впервые победителем турнира стала команда моряков-подводников «Океан», которая в финале в упорной борьбе обыграла «серебреных» призеров этого турнира 2016 года команду «Пограничник Северо-Востока» пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

В начале игры, пропустив в свои ворота шайбу, хоккеисты «Океан» смогли сначала сравнять счет, а затем вывести свою команду вперед и добиться победы с итоговым счетом 6-5. На протяжении всего первенства команда «Океан» не проиграла и не сыграла вничью ни одной встречи.

Третье место в турнире завоевала команда «Звезда» из г. Елизово, которая в решающей встрече переиграла вторую команду подводников «Айсберг».

После завершения финальных игр на ледовом катке «Айсберг» состоялось торжественное награждение победителей и призеров. В церемонии закрытия хоккейного турнира приняли участие командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш, начальник пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району контр-адмирал Роман Толок, а также представители Правительства и Законодательного собрания Камчатского края.

Хоккейный турнир на кубок командующего подводными силами ТОФ проводится на Камчатке с 2010 года и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею. В этом году в борьбе за главный Кубок боролись 12 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

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