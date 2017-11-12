12.11.2017 (08:30)

Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провел с моряками ВМС Камбоджи совместное учение

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» завершил неофициальный заход в камбоджийский порт Кампонгаон.

В рамках визита командование отряда российских кораблей посетило губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам.

Военнослужащие подразделений антитеррора двух стран обменялись опытом по противодействию терроризму и отработали практические навыки в ходе совместной тренировки антипиратской направленности.

Моряки России и Камбоджи провели товарищеские встречи по футболу и волейболу.

В период визита российский БПК был открыт для по посещения местными жителями и военнослужащими Вооруженных сил Камбоджи. А моряки Тихоокеанского флота были приглашены на автобусные экскурсии по историческим местам региона.

После выхода российского отряда из порта Кампонгаон корабли ТОФ и ВМС Камбоджи провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование.

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