12.11.2017 (13:00)

В Оренбургском областном призывном пункте состоялся «День призывника»

В Оренбургском областном призывном пункте состоялся «День призывника», участниками которого были кадеты, юнармейцы, воспитанники центра патриотического воспитания «Подросток» и ребята, осваивающие военно-учетную специальность в ДОСААФ.

Их приветствовали вице-губернатор - заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, исполняющий обязанности военного комиссара области Андрей Буданов и председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Крохмалюк.

- Уверен, что, когда вы станете военнослужащими, вы будете честно выполнять свой долг, равняясь на земляков, которые прославили себя и нашу страну ратными подвигами на полях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне, службой в Советской и Российской армии. Потому что преемственность поколений - это то, что лежит в основе развития и укрепления могущества нашей Родины, – сказал, обращаясь к молодежи, Дмитрий Кулагин.

В рамках «Дня призывника» состоялась и мемориальная церемония. В нынешнем году недалеко от белорусского Бобруйска были эксгумированы и перезахоронены останки 560 военнослужащих Красной армии, погибших в 1941 году. Поисковики обнаружили медальон красноармейца Арбузова Александра Ивановича, 1922 года рождения, уроженца Соль-Илецкого района. Дмитрий Кулагин передал медальон племяннику погибшего солдата Александру Нестерову.

- Наша семья благодарна тем, кто занимается поиском погибших солдат. Моя мама - сестра Александра Ивановича и его мать получили похоронку в 1941 году, но где и как он погиб, не знали. Мы обязательно съездим на место захоронения Александра Ивановича. А молодым ребятам хочу сказать: будьте достойны памяти павших. Ему было 19 лет, когда он в самом начале войны отдал жизнь за Родину, - сказал Александр Нестеров.

Завершился «День призывника» соревнованиями в подтягивании, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе и сдаче нормативов по радиационно-химической и бактериологической защите.

Командную победу в этих состязаниях одержали ребята из Оренбургского президентского кадетского училища, второе место у воспитанников центра внешкольной работы «Подросток», а замкнули тройку призеров курсанты ДОСААФ.



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