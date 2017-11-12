12.11.2017 (05:00)

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны прошел сбор руководящего состава войск

Состояние и перспективы развития зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил обсудили участники учебно-методического сбора руководящего состава войск, который прошел на базе Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова под руководством начальника зенитных ракетных войск ВКС генерал-майора Сергея Бабакова.

В сборе приняли участие командиры зенитных ракетных полков, начальники зенитных ракетных войск соединений ПВО, объединений ВВС и ПВО, представители Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС, научно-исследовательских организаций и вузов ВКС, а также, учебных военных центров и факультетов военного обучения ведущих технических гражданских вузов страны.

Участники сбора подвели основные итоги подготовки зенитных ракетных войск в 2017 учебном году, обменялись опытом проведения боевого слаживания воинских частей и подразделений ЗРВ, организации тренировок боевых расчетов зенитных ракетных полков, обсудили формы и методы повышения уровня теоретических знаний и практических навыков руководящего состава ЗРВ ВКС по вопросам организации и проведения мероприятий боевой подготовки, определили главные задачи зенитных ракетных войск на 2018 учебный год.

Одним из важнейших вопросов обсуждения участниками сборов стало определение единых подходов к организации подготовки и проведения этапов ежегодного конкурса по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба».

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