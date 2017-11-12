12.11.2017 (04:27)

Для юнармейцев Владивостока состоялась экскурсия в соединение надводных кораблей Тихоокеанского флота

Во Владивостоке представители движения «Юнармия» посетили одно из соединений Тихоокеанского флота, мероприятие было приурочено ко Дню военного разведчика.

Как рассказал начальник Приморского регионально отделения «Юнармия» Богдан Юрчук, что очень важно было ознакомить ребят с жизнью и бытом моряков ТОФ.

Войсковую часть флота посетили 40 юнармейцев из общеобразовательных учреждений Владивостока. Они поздравили военнослужащих с профессиональным праздником, а моряки, в свою очередь, рассказали ребятам о кораблях, стоящих вооружении соединения.

Подобные экскурсии для Приморского регионального отделения «Юнармия» стали традиционными. Ранее юнармейцы посетили малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице