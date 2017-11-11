11.11.2017 (19:30)

12-е ГУ МО РФ совместно с администрацией и военкоматом провело «День призывника» в Сергиево-Посадском районе

Должностными лицами 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации (12-е ГУ МО РФ) совместно с администрацией и военным комиссариатом Сергиево-Посадского муниципального района проведен «День призывника» на базе 84-го межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени маршала артиллерии Е.В. Бойчука.

Будущие защитники Отечества ознакомились с образцами вооружения и военной техники, условиями размещения, быта и досуга военнослужащих в полевом лагере.

В клубе учебного центра призывникам рассказали об истории 12-го ГУ МО РФ, разъяснили порядок поступления на военную службу по призыву и по контракту, а также порядок поступления в высшие военные учебные заведения.

В завершение мероприятия призывников угостили настоящей солдатской кашей и чаем.

Мероприятие проходило в рамках ежегодной информационно-пропагандисткой акции «Есть такая профессия - Родину защищать!».

Справочно:

«День призывника» – это праздничный день для молодых людей, подлежащих призыву на военную службу, который проводится два раза в год во время весенней и осенней призывных компаний.



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