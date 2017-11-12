12.11.2017 (01:00)
Штурмовики Су-25СМ планируется оснастить современными средствами защиты
Штурмовики Су-25СМ планируется оснастить современными средствами защиты от управляемых ракет.
Модернизация коснётся установки устройства выброса пассивных помех, предназначенного для защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет путем постановки помех их системам наведения и исполнительным механизмам в оптическом и радиодиапазонах электромагнитных волн. Устройство работает в составе бортового комплекса обороны или автономно.
Штурмовик Су-25СМ предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Су-25СМ способен поражать две цели в ходе одной атаки и проводить бомбометание ночью в сложных метеоусловиях. Комплекс средств радиоэлектронной борьбы позволяет вести радиотехническую разведку, предупреждает лётчика об угрозе, производит прицеливание по излучению РЛС противника и создает радиопомехи.