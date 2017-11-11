11.11.2017 (23:59)

Вертолеты Ми-28УБ передают ВКС России

Завершено изготовление вертолетов Ми-28УБ для Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа 2017 года. Машины поступят для подготовки экипажей в воинские подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ми-28УБ оснащен двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Наряду с основной ударной функцией новый вертолет может выполнять задачи по летной подготовке и обучению летного состава.

Вертолет, как и его предшественник, сохраняет маневренность и способность выполнять боевые задачи в любое время суток, он может применяться для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск и противотанковой обороны. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается высокой боевой живучестью и оснащен обширным комплексом вооружения.

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