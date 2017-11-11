11.11.2017 (16:30)

ЦСКА и Юнармия заключили соглашение о сотрудничестве

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и ЦСКА заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания соглашения состоялась в Сочи в рамках торжественной церемонии приведения к Военной присяге новобранцев – членов сборных команд России по олимпийским видам спорта.

Подписи под документом поставили начальник главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков и начальник ЦСКА Артем Громов.

«Сегодня мы узаконили наши взаимоотношения, которые продолжаются уже не один год. Я надеюсь, что с момента подписания этого соглашения связи будут еще более плотными, - заявил Артем Громов. - Мы направлены на воспитание подрастающего поколения. Сегодня в ряды Юнармии вступили более 200 детей Сочи, это те ребята, которые завтра возможно придут в спортивные роты, спортивные команды».

Дмитрий Труненков в свою очередь отметил, что подписание указанного соглашение – огромное событие для Юнармии». «Это особенное событие, движение «Юнармия» создано совсем недавно, и мы, как маленький ребенок, который учится ходить. ЦСКА с самого первого дня жизни нашего движения был всегда рядом - у нас появился дом, много интересных мероприятий. Уверен, что благодаря подписанию сегодняшнего соглашения наши и без того очень крепкие и тесные связи еще сильнее упрочнятся».

В Сочи 11 ноября прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев – членов сборных команд России по олимпийским видам спорта. Сегодня впервые в истории Юнармии ее новобранцы приняли ее совместно с представителями ЦСКА.

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