11.11.2017 (16:00)
В Ростове-на-Дону юнармейцы приняли участие в открытии памятника матросу крейсера «Варяг» Ивану Капленкову
В Ростове-на-Дону юнармейцы во главе с начальником регионального штаба Игорем Карасевым приняли участие в торжественном открытии после реконструкции памятника матросу крейсера «Варяг» - ростовчанину Ивану Капленкову.
В торжественном мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Ростовской области, Ростовского морского собрания, школьники города.
Памятник, расположенный на Братском кладбище, был восстановлен по инициативе жителей города и региональных координаторов проекта «Историческая память».
Справочно:
Иван Капленков - единственный ростовчанин, служивший на легендарном крейсере. Он участвовал в знаменитом сражении в ходе русско-японской войны в корейском порту Чемульпо, и за проявленный героизм император Николай II лично вручил моряку Георгиевский крест IV степени.