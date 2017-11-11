11.11.2017 (16:00)

В Ростове-на-Дону юнармейцы приняли участие в открытии памятника матросу крейсера «Варяг» Ивану Капленкову

В Ростове-на-Дону юнармейцы во главе с начальником регионального штаба Игорем Карасевым приняли участие в торжественном открытии после реконструкции памятника матросу крейсера «Варяг» - ростовчанину Ивану Капленкову.

В торжественном мероприятии приняли участие представители военного комиссариата Ростовской области, Ростовского морского собрания, школьники города.

Памятник, расположенный на Братском кладбище, был восстановлен по инициативе жителей города и региональных координаторов проекта «Историческая память».

Справочно:

Иван Капленков - единственный ростовчанин, служивший на легендарном крейсере. Он участвовал в знаменитом сражении в ходе русско-японской войны в корейском порту Чемульпо, и за проявленный героизм император Николай II лично вручил моряку Георгиевский крест IV степени.

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