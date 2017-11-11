11.11.2017 (15:30)

В полку РХБ защиты ЮВО под Волгоградом проведено тактико-специальное занятие по противодействию химической атаке

В полку радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, проведено тактико-специальное занятие по противодействию химической атаке условного противника.

В мероприятиях были задействованы новейшие машины РХБ разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14 КМ и современные термо-дымовые машины.

По замыслу занятия, условный противник применил химическое оружие. С использованием современных машин РХБ разведки РХМ-6 подразделения полка выполнили задачи по выявлению радиационной, химической и биологической обстановки.

На пункте специальной обработки военнослужащие провели полную специальную обработку вооружения и техники, зараженной отравляющими веществами. Специальная обработка проводилась с применением авторазливочных станций АРС-14 КМ.

В целях скрытия действий подразделений на пункте специальной обработки осуществлена его аэрозольная маскировка.

Огнеметные подразделения полка уничтожили условного противника, укрывшегося в долговременных огневых точках, с применением реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель».

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