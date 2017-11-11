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11.11.2017 (14:30)

В соединении спецназа ЮВО на Кубани состоялся День открытых дверей

В соединении специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Краснодарском крае, состоялся День открытых дверей в рамках всеармейской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!».

На территории военного городка была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, где, в частности, продемонстрировали бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», новейшие образцы стрелкового оружия отечественного производства, мобильные средства связи, средства воздушно-десантной подготовки, а также новейшие средства оказания первой медицинской помощи.

Гостей накормили солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Военнослужащие подразделения антитеррора провели показательные выступления с применением оружия и приемов рукопашного боя.

Гостями мероприятия стали более 300 человек, среди которых старшеклассники средних общеобразовательных школ края, активисты общественного военно-патриотического движения «Юнармия», а также представители молодежных и ветеранских организаций.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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