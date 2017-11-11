11.11.2017 (12:00)

В Калининграде прошел чемпионат ВМФ по мини-футболу

В Калининграде завершился первый чемпионат Военно-Морского Флота по мини-футболу.

В нем приняли участие более 100 военнослужащих из 9 сборных команд, представлявших объединения, соединения, воинские части и учебные заведения Военно-Морского Флота России. Соревнования проводились по смешанной системе: сначала – в подгруппах, затем – игры с выбыванием.

По итогам чемпионата первое место заняла сборная Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. На втором месте –команда объединённого учебного центра ВМФ. Бронзу завоевала команда Черноморского флота.

Команда-победитель будет отстаивать честь ВМФ на первенстве Вооружённых Сил РФ по мини-футболу в 2018 году.

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