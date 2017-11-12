12.11.2017 (08:00)
Экипаж БДК «Орск» завершает заводскую проверку корабля после ремонта
Экипаж большого десантного корабля «Орск», завершивший в октябре 2017 года ремонт, провел серию выходов в море для осуществления проверки работы главной энергетической установки и других механизмов корабля.
В настоящее время экипаж завершает заводские проверочный цикл и для подтверждения готовности к выполнению задач по предназначению приступает к выполнению мероприятий в соответствии с курсом подготовки надводных кораблей.
Ввод корабля в боевой состав Черноморского флота запланирован на декабрь 2017 года.
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