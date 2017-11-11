11.11.2017 (09:01)
Драматический театр Черноморского флота отметил свой 86-й театральный сезон второй премьерой спектакля
Артисты театра Черноморского флота им. Бориса Лавренева завершили премьерную постановку спектакля по фантастической комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
В театральном сезоне 2017 года это уже вторая премьера, предыдущий премьерный спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера с лета с успехом идет на сцене театра Черноморского флота.
По мнению директора флотского театра Александра Губернаторова «в сценической версии постановки шекспировской фантазии, которую осуществила режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская, удалось найти свою изюминку, отличающую постановку театра Черноморского флота от постановок, осуществленных в других отечественных и зарубежных театрах».
Первый премьерный показ нового спектакля состоится 12 ноября.
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