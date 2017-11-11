11.11.2017 (08:01)

На Тихоокеанском флоте водолазы, принимавшие участие в рекордном погружении на глубину 317 метров успешно выведены из барокамеры

Сегодня на борту спасательного судна (СС) Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов» успешно завершен этап вывода из барокамеры семи водолазов-глубоководников, которые в конце октября впервые в истории Военно-Морского Флота России совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт.

Акванавты под контролем специалистов спасательного судна в течение 16 суток прошли компрессию, адаптацию, а затем декомпрессию в комплексе барокамер «Игоря Белоусова» и для завершения физического восстановления переведены под наблюдение врачей.

После выхода из барокамеры командир группы водолазов старший лейтенант Алексей Голев произвел доклад руководителю спуска и вручил ему государственный флаг Российской Федерации, который был развернут на рекордной глубине. В подарок глубоководники по традиции, получили торт, изготовленный для них по заказу, и камчатского краба.

По результатам проведенного экспериментального глубоководного спуска фактически была подтверждена работоспособность глубоководного водолазного комплекса «ГВК-450» СС «Игорь Белоусов».

10 ноября текущего года начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов заявил, что в ВМФ России уже приступили к подготовке водолазов для погружения на глубину 400 метров и более с борта океанского спасательного судна "Игорь Белоусов". По его словам, погружение водолазов на такую глубину может состояться во второй половине 2018 года.

Ранее рекордной считались глубина в 200 метров. Это погружение было осуществлено на Тихоокеанском флоте в 1991 году с борта спасательного судна «Алагез».

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