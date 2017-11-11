11.11.2017 (06:47)
В воинском храме мотострелкового соединения ВВО состоялась празднич-ная литургия в честь великомученика Димитрия Солунского
В Хабаровском крае в воинском храме великомученика Димитрия Солунского, расположенном на территории мотострелкового соединения Восточного военного округа, состоялось праздничное богослужение.
В память о великомученике Димитрии Солунском божественную литургию возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.
В престольном празднике приняли участие военнослужащие, гражданский персонал и прихожане воинского храма.
Военным отделом Хабаровской епархии в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Хабаровском крае, было осуществлено пребывание в воинских храмах и часовнях иконы великомученика Георгия Победоносца с частицей его святых мощей.
Помимо этого, в ходе проводимых мероприятий были совершены молебны, направленные на мобилизацию военнослужащих округа на успешное выполнение учебно-боевых задач в зимнем периоде обучения.