11.11.2017 (06:47)

В воинском храме мотострелкового соединения ВВО состоялась празднич-ная литургия в честь великомученика Димитрия Солунского

В Хабаровском крае в воинском храме великомученика Димитрия Солунского, расположенном на территории мотострелкового соединения Восточного военного округа, состоялось праздничное богослужение.

В память о великомученике Димитрии Солунском божественную литургию возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир.

В престольном празднике приняли участие военнослужащие, гражданский персонал и прихожане воинского храма.

Военным отделом Хабаровской епархии в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Хабаровском крае, было осуществлено пребывание в воинских храмах и часовнях иконы великомученика Георгия Победоносца с частицей его святых мощей.

Помимо этого, в ходе проводимых мероприятий были совершены молебны, направленные на мобилизацию военнослужащих округа на успешное выполнение учебно-боевых задач в зимнем периоде обучения.

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