11.11.2017 (05:49)

В Вилючинске 45 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»

В Вилючинске (Камчатский край) в Доме офицеров флота 45 школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш вручил школьникам галстук юнармейца, значок с символом «Юнармии» и удостоверения участника всероссийского военно-патриотического движения.

В ходе мероприятия командующий подводными силами флота пожелал ребятам успехов в военно-патриотической деятельности.

Также в торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего подводными силами ТОФ по работе с личным составом капитан первого ранга Владислав Павлов, мэр Вилючинска Виталий Ланин, начальник штаба «Юнармии» г. Вилючинска Василий Шевцов. Они поздравили ребят со вступлением в ряды юных патриотов страны.

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