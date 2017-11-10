10.11.2017 (21:32)

Итоги осеннего этапа студенческой стройки «Прогресс 2017» подвели в Главном военно-строительном управлении по специальным объектам.

Студотряды справились с производственным заданием на 100 %, при этом качество выполненных работ соответствует всем требованиям.

Осенний этап студенческой стройки проходил в течение двух месяцев, вузовская молодёжь была принята на работу каменщиками и штукатурами. Вахтовый метод предусматривал шестидневную рабочую неделю бойцов стройотрядов, бесплатное проживание в благоустроенном общежитии, горячее трёхразовое питание, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, оплачиваемый межвахтовый отдых, а также компенсацию проезда от города, в котором находится учебное заведение, до места работы и обратно.

«В период летнего и осеннего этапов студенческой стройки «Прогресс 2017» на реконструируемых объектах Арсеньевской авиационной компании работали шестьдесят юношей из Приморского и Хабаровского краев, Тверской и Воронежской областей. Ребята показали высокую профессиональную подготовку, они освоили азы рабочих профессий и стали полноправными членами нашего коллектива. Студентов отличает трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат. В ходе двух этапов студенческой стройки бойцами строительных отрядов оштукатурено около трёх с половиной тысяч квадратных метров стен, уложено триста кубических метров бетонной смеси, три тысячи квадратных метров гидроизоляции; выполнена шпаклёвка девятисот квадратных метров стен», – отметил начальник обособленного подразделения «Арсеньевское» Главного военно-строительного управления по специальным объектам Виталий Кузичкин.

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