10.11.2017 (20:42)

Коллиматоры и оптические прицелы производства российских предприятий ВПК можно протестировать в парке «Патриот»

Более двух десятков видов российских коллиматорных и оптических прицелов Красногорского завода им. С.А. Зверева и Новосибирского приборостроительного завода можно протестировать и приобрести в парке «Патриот». Приборы могут применяться на спортивном оружии в военно-тактических играх – страйкболе, лазертаге, фаертаге.

В первую партию, вошла новая модель закрытого коллиматорного прицела Pilad Р1х20 Avis, выделяющегося малым весом, компактностью и 9-уровневой регулировкой яркости прицельной сетки. Также для посетителей доступна модернизированная версия прицела ПКУ-2 – он известен своим уникальным запатентованным механизмом установки на оружие, обеспечивающим легкость монтажа на планку Picatinny без дополнительной пристрелки при повторной установке. Вместе с тем открыты продажи коллиматорных прицелов Pilad – Р1х30 и P1Х42, повышающего эффективность стрельбы ПО1х20-А1, ПК1, а также соответствующих кронштейнов.

За счет точности и удобства в процессе эксплуатации они заслужили положительные отзывы игроков, включая страйкболистов со стажем.

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