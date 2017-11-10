10.11.2017 (18:01)

Парк в центре Белграда назван в честь Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова

10 ноября состоялось торжественная церемония присвоения названия парку в центре Белграда имени Ансамбля А.В. Александрова. Участники церемонии симоволически посадили русскую берёзу рядом с установленной доской с названием парка.

Накануне артистов знаменитого на весь мир коллектива во главе с начальником ансамбля полковником Геннадием Саченюком принял президент Сербии Александр Вучич.

Сегодня вечером ансамбль даст концерт в «Сава центре» в Белграде.

Кроме того, во время визита в Сербию артисты выступят в городе Нови Сад и примут участие в торжественном открытии музея Батинской битвы в Бездане.

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