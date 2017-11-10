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10.11.2017 (17:29)

Ряд подразделений Балтийского флота борется за право называться «ударными»

На Балтийском флоте (БФ) проходит проверка специальной комиссией Министерства обороны Российской Федерации кораблей и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный». Всего от флота выдвинуто восемь кандидатов, в числе которых новейший малый ракетный корабль «Серпухов».

За право носить почетное звание на БФ также борются постоянный участник дальних походов — большой десантный корабль «Королёв», подразделение берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и ряд других подразделений.

Кроме того, два подразделения 11-го армейского корпуса БФ и подразделение морской пехоты Балтфлота уже имеют почетное звание «ударное».

Данное наименование будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России. Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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