10.11.2017 (17:29)

Ряд подразделений Балтийского флота борется за право называться «ударными»

На Балтийском флоте (БФ) проходит проверка специальной комиссией Министерства обороны Российской Федерации кораблей и воинских частей, представленных на присвоение наименования «ударный». Всего от флота выдвинуто восемь кандидатов, в числе которых новейший малый ракетный корабль «Серпухов».

За право носить почетное звание на БФ также борются постоянный участник дальних походов — большой десантный корабль «Королёв», подразделение берегового ракетного соединения, на вооружении которого находятся ракетные комплексы «Бал» и ряд других подразделений.

Кроме того, два подразделения 11-го армейского корпуса БФ и подразделение морской пехоты Балтфлота уже имеют почетное звание «ударное».

Данное наименование будет присвоено соединениям, частям и подразделениям после подведения итогов приказом Министра обороны России. Торжественное вручение атрибутов ударного соединения командованию и военнослужащим состоится в начале нового учебного года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице