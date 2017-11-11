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11.11.2017 (10:05)

Курсант ДВВОКУ стал Чемпионом России по рукопашному бою

С 1 по 5 ноября 2017 года в городе Тула проводилось Первенство России по рукопашному бою среди юниоров и юниорок (18-20 лет), посвященное 76-й годовщине обороны города от немецко-фашистских захватчиков. Более 500 спортсменов из 28 регионов России, чтобы выявить сильнейшего и почтить память героических защитников города.

В рамках данного соревнования честь ДВОКУ отстаивали три курсанта. Чемпионом России в весовой категории до 70 кг среди юниоров 18-20 лет стал курсант второго курса Дальневосточного ВОКУ – Максим Рожков. Максим провел четыре боя, в каждом выходя победителем. Самым сложным был полуфинал с рукопашником из Грозного -  Хусейном Докудаевым. Но в финале, уже на второй минуте, Максим Рожков завершил поединок удушающим приемом против кандидата в мастера спорта из Москвы -  Павла Иевлева. Первое место позволило Максиму выполнить норматив мастера спорта.

В упорных и сложнейших поединках курсанты ДВОКУ проявили огромную волю к победе, показали мастерство и высокий спортивный профессионализм. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Спорт
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