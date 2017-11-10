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10.11.2017 (14:33)

Подразделения МТО Восточного военного округа организовали подвоз воды жителям Улан-Удэ, пострадавшим от крупной коммунальной аварии

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, организовали подвоз воды населению, проживающему в районах города Улан-Удэ и пострадавшему от крупной коммунальной аварии.

Доставка воды осуществляется автомобильными цистернами АЦТП-5. Всего для обеспечения горожан водой выделено 10 автоцистерн объемом пять тыс. литров каждая.

Вода подвозится жителям Октябрьского района города Улан-Удэ, в котором в результате коммунальной аварии без воды осталось жилые дома и социальные учреждения (около 100 тыс. человек).

В настоящее время населению уже доставлено около 50 тонн воды.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
МТО , Восточный военный округ
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