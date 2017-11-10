10.11.2017 (15:10)

10 ноября 1898 года спущен на воду линейный ледокол «Ермак»

10 ноября 1898 года на воду спущен первый в мире линейный ледокол «Ермак», построенный по замыслу вице-адмирала Сергея Макарова. Судно было заложено в Ньюкасле на стапелях английской фирмы «Armstrong Whitworth» в декабре 1897 года по заказу России. Это было первое в мире судно подобного класса, способное форсировать тяжелые льды двухметровой толщины.

4 марта «Ермак» подошел к Кронштадту, сокрушая 80-сантиметровый лед на его рейде. В 1899 году благодаря ледоколу навигация в Петербургском порту началась необычайно рано — уже 17 апреля в порт пришел первый пароход. Летом 1899 года «Ермак» под командованием вице-адмирала Сергея Макарова совершил поход в Арктику к острову Шпицберген для ледовых испытаний. Вскоре на судне впервые в мире нашло применение изобретение талантливого русского ученого Александра Попова — радиотелеграф.

24 января 1900 года на ледоколе приняли радиосообщение с указанием выйти на спасение рыбаков, вынесенных в море на льдине. 11 апреля этого же года ледокол стянул с камней о. Гогланд новейший броненосец «Генерал-адмирал Апраксин», выброшенный на берег жестоким штормом. В эту же зиму ледокол вывел затертые во льдах Финского залива пароходы и крейсер «Громобой».

14 ноября 1914 года, после начала Первой мировой войны, ледокол-труженик был зачислен в состав Балтийского флота и продолжал осуществлять проводку кораблей и судов в Финском заливе. Когда в феврале 1918 года германские войска подошли к Ревелю, ледокол вывел из порта все способные двигаться корабли и привел их в Гельсингфорс. В Ледовом походе из Гельсингфорса в Кронштадт ледокол «Ермак» вместе с другими ледоколами провел через Финский залив и спас все боевое ядро Балтийского флота — 211 боевых кораблей, вспомогательных и торговых судов.

26 марта 1949 года в связи с полувековым юбилеем корабль был награжден орденом Ленина. В 1963 году корабль-ветеран вышел в свой последний рейс в Арктику. В 1964 году был выведен из эксплуатации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице