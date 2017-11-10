10.11.2017 (13:17)

В Тюмени состоится торжественная отправка призывников в Президентский полк

В Тюмени накануне Всероссийского дня призывника состоится торжественная отправка 15 юношей в Президентский полк. Праздничный митинг по случаю данного события состоится у Вечного огня на Исторической площади города, на котором с напутственными словами выступят представители военного комиссариата Тюменской области, региональных и местных органов власти, областного комитета солдатских матерей, ветеранских и других общественных организаций.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» новобранцы смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

С 16 ноября 2017 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

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