10.11.2017 (15:20)
В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии
В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
В его работе приняли участие главы военных ведомств двух стран – генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Андрей Равков.
В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подвели итоги работы за прошедший год и уточнили направления и задачи последующей совместной деятельности.
Также были проанализированы результаты наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году –– стратегического учения «Запад-2017».
Помимо основной повестки дня, главы военных ведомств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, которые в последнее время имеют тенденцию к обострению.
Выступая перед участниками заседания, Министр обороны России отметил, что военное сотрудничество между Россией и Белоруссией активно развивается.
Высокий уровень партнёрства военных ведомств позволяет успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала двух стран, демонстрировать мировому сообществу положительную динамику российско-белорусских отношений, рост возможностей вооружённых сил по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
Сергей Шойгу пояснил, почему это актуально именно сейчас – в условиях непростой военно-политической обстановки.
В непосредственной близости от границ России и Белоруссии наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контингенты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов.
«Эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера», – заявил Министр обороны России, подчеркнув при этом, что «мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом».
Сергей Шойгу отметил, что министерства обороны России и Белоруссии проводят практические мероприятия по выполнению этих задач. Основное внимание при этом уделяется развитию региональной группировки войск, совместной боевой подготовке и формированию действенной нормативной правовой базы.
В связи с этим он напомнил, что в сентябре на полигонах России и Белоруссии состоялось совместное стратегическое учение «Запад-2017».
«Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнёров», – с сожалением констатировал Министр обороны России и объяснил причины такого их поведения.
Сергей Шойгу убежден, что созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия.
Министр обороны России предложил обсудить итоги учения «Запад-2017», проанализировать результаты проведённых в ходе него исследований по вопросам подготовки, ведения военных действий и их всестороннего обеспечения.
«Это позволит определить оптимальные варианты дальнейшего развития региональной группировки войск для гарантированного выполнения задач по сдерживанию и отражению возможной агрессии», – подчеркнул глава российского военного ведомства.
Он указал на необходимость «сверить подходы к решению основных вопросов взаимодействия в оборонной сфере и определить приоритетные направления дальнейшей совместной работы».
Сергей Шойгу выразил уверенность, что заседание совместной Коллегии оборонных ведомств Росси и Белоруссии «будет способствовать плодотворному развитию военного сотрудничества между нашими странами».