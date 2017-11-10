10.11.2017 (15:20)

В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии

В Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

В его работе приняли участие главы военных ведомств двух стран – генерал армии Сергей Шойгу и генерал-лейтенант Андрей Равков.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели вопросы обеспечения деятельности региональной группировки войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, подвели итоги работы за прошедший год и уточнили направления и задачи последующей совместной деятельности.

Также были проанализированы результаты наиболее значимого и масштабного совместного мероприятия военного сотрудничества, проведенного в этом году –– стратегического учения «Запад-2017».

Помимо основной повестки дня, главы военных ведомств обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, которые в последнее время имеют тенденцию к обострению.

Выступая перед участниками заседания, Министр обороны России отметил, что военное сотрудничество между Россией и Белоруссией активно развивается.

Высокий уровень партнёрства военных ведомств позволяет успешно решать вопросы укрепления оборонного потенциала двух стран, демонстрировать мировому сооб­ществу положительную динамику российско-белорусских отношений, рост возможностей вооружённых сил по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Сергей Шойгу пояснил, почему это актуально именно сейчас – в условиях непростой военно-политической обстановки.

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии наращивается военное присутствие НАТО, размещаются дополнительные воинские контин­генты, сосредотачиваются наступательные вооружения. На регулярной основе проводятся масштабные военные учения. Совершенствуется инфра­структура морских портов, аэродромов и других военных объектов.

«Эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера», – заявил Министр обороны России, подчеркнув при этом, что «мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструк­тивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом».

Сергей Шойгу отметил, что министерства обороны России и Белоруссии проводят практические мероприятия по выполне­нию этих задач. Основное внимание при этом уделяется развитию региональной группировки войск, совместной боевой подготовке и формированию действенной нормативной правовой базы.

В связи с этим он напомнил, что в сентябре на полигонах России и Белоруссии состоялось совместное стратегическое учение «Запад-2017».

«Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнёров», – с сожалением констатировал Министр обороны России и объяснил причины такого их поведения.

Сергей Шойгу убежден, что созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия.

Министр обороны России предложил обсудить итоги учения «Запад-2017», проанализировать результаты прове­дённых в ходе него исследований по вопросам подготовки, ведения военных действий и их всестороннего обеспечения.

«Это позволит определить оптимальные варианты дальнейшего развития региональной группировки войск для гарантированного выполнения задач по сдерживанию и отражению возможной агрессии», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он указал на необходимость «сверить подходы к решению основных вопросов взаимодействия в оборонной сфере и определить приоритетные направления дальнейшей совместной работы».

Сергей Шойгу выразил уверенность, что заседание совместной Коллегии оборонных ведомств Росси и Белоруссии «будет способствовать плодотворному развитию военного сотрудничества между нашими странами».

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