10.11.2017 (12:16)

В Москве завершился пленум совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

В Москве завершился XXI Пленум совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

В ходе его работы делегации России и США, возглавляемые генерал-полковником запаса Валерием Востротиным и генералом ВВС США (в отставке) Робертом Фоглсонгом, обсудили вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953) и во Вьетнаме, в период «холодной войны», локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане (1979-1989), а также подвели итоги работы за год, в том числе по реализации решений, принятых в ходе ХХ заседания.

Глава американской делегации генерал Фоглсонг поблагодарил российских коллег за теплый прием и выразил удовлетворение результатами пленума. Обе стороны подчеркнули важность регулярных встреч и консультаций. Контакты решено продлить на таком же уровне, а ХХII Пленум Комиссии провести в Вашингтоне в 2018 году.

9 ноября делегация американской стороны российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести посетила Федеральное военно-мемориальное кладбище. Участники делегации возложили венки к могиле Неизвестного солдата и почтили память погибших во Второй мировой войне и других военных конфликтах.

Во второй половине дня представители американской стороны посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», где ознакомились с музейной экспозицией и кластером ВКС, а также посетили выставку, посвященную действиям Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.

Справочно:

С американской стороны в церемонии приняли участие сопредседатель Комиссии генерал ВВС США (в отставке) Роберт Фоглсонг, директор Агентства Министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли МакКиг, сотрудники Агентства, члены Комиссии и представители общественных организаций США – председатель правления Национальной лиги членов семей военнопленных и пропавших без вести ЭннМиллз-Гриффитс и исполнительный директор организации «Ветераны зарубежных войн» Боб Уоллас.

Российскую сторону на церемонии представляли сопредседатель Комиссии, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин; заместитель председателя Комиссии, референт заместителя Министра обороны генерал-майор Александр Кирилин; начальник Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Владимир Попов, члены российской стороны Комиссии, представители общественных организаций.

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