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10.11.2017 (11:48)

Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдают зачеты на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Зачеты сдадут 100% военнослужащих-специалистов инженерных, саперных, ремонтных подразделений, подразделений связи, а также наводчики БТР-70, снайперы и гранатомётчики.

В ходе сдачи зачетов военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию (свертыванию) техники связи и работе на них, оборудованию колонных путей, разминированию минно-взрывных заграждений, а также нормативы по огневой подготовке и вождению боевых машин в дневное и ночное время суток.

Особое внимание при сдаче зачетов специалистами ремонтной роты ОГРВ ПРРМ уделяется выполнению нормативов по ремонту техники в полевых условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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