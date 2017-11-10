10.11.2017 (11:20)

В Кронштадте пройдет военно-тактическая игра «Штурм береговых батарей»

В Кронштадте при содействии военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) состоится большая страйкбольная игра «Штурм береговых батарей».

Первый этап сценария масштабной военной тактической игры предусматривает перестрелку на прибрежной территории ограниченного участка фронта. Затем состоится штурм батареи «Демидов», который начнется после использования дымовых шашек по сигналу командира атакующей стороны.

Второй этап – «Битва за форт». Здесь будет вестись борьба за захват заданных сценарием игры точек, «уничтожение» береговых батарей условного противника, захват языка и секретных документов.

Военно-тактическая игра будет проведена для всех желающих на безвозмездной основе с гарантированным соблюдением всех требований мер безопасности и направлена на поднятие боевого духа и патриотических настроений в обществе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице