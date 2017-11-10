10.11.2017 (11:04)

На Северном Кавказе подвели итоги боевой подготовки за 2017 учебный год

Интенсивность учебно-боевых мероприятий в воинских частях и соединениях общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, возросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

В результате проведения стрельб израсходовано свыше 1,5 млн. боеприпасов различного типа. Расход артиллерийских и танковых боеприпасов, а также боеприпасов к стрелковому оружию возрос в 1,5 раза. Еженедельно в ходе учебно-боевых мероприятий учебного периода обучения средняя загруженность полигонов армии составила 90-100%.

В течение учебного года военнослужащие выполнили более 3,5 тыс. упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, около 2 тыс. зачетных и контрольных упражнений по вождению боевых машин.

В ходе тактической подготовки было проведено около 400 боевых стрельб отделений, 120 боевых стрельб взводов, около 60 ротных тактических учений и около 20 батальонных тактических учений.

В учебных мероприятиях были активно задействованы беспилотные летательные аппараты, современные танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины «Дозор», «Тигр-М», системы залпового огня «Торнадо», разведывательный комплекс «Зоопарк» и артиллерийские системы нового поколения.

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